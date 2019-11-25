ТЭК объяснил, что делать, если дома включили батареи и стало жарко

На 100% уже подключили дома в Центральном, Курортном, Фрунзенском и Василеостровском районах.

К среде, 7 октября, в зоне теплоснабжения ГУП "ТЭК СПб" к теплу подключили уже 10 377 зданий. Батареи стали теплыми в социальных учреждениях и 86% жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

На 100% уже подключили дома в Центральном, Курортном, Фрунзенском и Василеостровском районах. При этом в ГУП "ТЭК СПб" напомнили, что регулировка параметров теплоносителя во внутридомовых системах центрального отопления осуществляет только управляющая компания в индивидуальных тепловых пунктах. Поэтому если в квартире очень жарко, в первую очередь нужно обращаться в управляющую компанию. Соответствующие специалисты должны будут решить эту проблему. Если же в доме есть система погодного регулирования, которая автоматически устанавливает температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, то необходимости в ручной регулировке специалистами нет.

Если дома, напротив, холодно. Также сначала нужно обратиться в управляющую компанию и попросить открыть задвижки, если официальный сезон отопления уже начался.

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