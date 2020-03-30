Жителей Волхова напугал голос из громкоговорителя, предупреждающий о коронавирусе

В Волховском районе начали работать громкоговорители, предупреждающие об мерах профилактики коронавирусной инфекции. Видеозапись с устрашающим скрипучим голосом выложила пользовательница YouTube.
Запись на громкоговорителе воспроизводит следующий текст:
Уважаемые жители Волховского района! На территории Ленинградской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией. Требуем соблюдать меры по противодействию. Оставайтесь дома, минимизируйте контакты. Соблюдайте правила личной гигиены, чаще мойте руки. В случае невозможности их вымыть пользуйтесь дезинфицирующим средством, используйте медицинские маски.
– сообщает районная администрация
Ранее мы рассказывали о том, что жительницу Сертолово отправили в больницу с подозрением на коронавирус.
Видео: YouTube / q5jT333of_o
Обсуждение ( 0 )