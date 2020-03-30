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Жителей Волхова напугал голос из громкоговорителя, предупреждающий о коронавирусе

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Администрация Волховского района необычным способом сообщает гражданам об угрозе COVID-19.

В Волховском районе начали работать громкоговорители, предупреждающие об мерах профилактики коронавирусной инфекции. Видеозапись с устрашающим скрипучим голосом выложила пользовательница YouTube. 

Запись на громкоговорителе воспроизводит следующий текст: 

 Уважаемые жители Волховского района! На территории Ленинградской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией. Требуем соблюдать меры по противодействию. Оставайтесь дома, минимизируйте контакты. Соблюдайте правила личной гигиены, чаще мойте руки. В случае невозможности их вымыть пользуйтесь дезинфицирующим средством, используйте медицинские маски.

– сообщает районная администрация 

Ранее мы рассказывали о том, что жительницу Сертолово отправили в больницу с подозрением на коронавирус.

Видео: YouTube / q5jT333of_o

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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