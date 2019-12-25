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Жителей Выборга призвали оградить детей от сигарет
Сегодня, 17:21
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lizapoluda

Жителей Выборга призвали оградить детей от сигарет

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На улицах города появились агитационные наклейки.

В четверг, 17 июня, по всему Выборгу были расклеены наклейки с просьбой уберечь детей от табачного дыма. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

Предположительно агитацией ЗОЖ занялись местные активисты. Подписчики разделили желание бороться с курением и предложили альтернатвные способы, среди которых - повышение цен на сигареты.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге прошел очередной этап утилизации автохлама.
Фото: Вконтакте / vyborg_interesting

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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