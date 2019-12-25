В Выборге прошел очередной этап утилизации автохлама

За день комиссия отправила на стоянку 5 машин.

Во вторник, 16 июня, в Выборге прошел очередной этап утилизации неэксплуатируемого автотранспорта. Инспекторы ГИБДД обнаружили на улицах города 5 машин, подлежащих процедуре. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района

Отметим, что с 5 марта изменены правила процедуры: разукомплектованные и неэксплуатируемые машины отправляют на специальную стоянку, а затем утилизируют.

Сейчас в графике на эвакуацию числится 5 машин: Хендай на улице Сухова, 4, ВАЗ на улице Сторожевой Башни, дом 10, Фиат на Советской улице, дом 4, Форд на Морской набережной, дом 28 и ВАЗ на Ленинградском шоссе, дом 29.

Администрация Выборгского района обращает внимание владельцев автохлама на необходимость своевременного исполнения предписаний о добровольном устранении машин с улиц города до истечения месячного срока.

Владельцы могут забрать свое авто со стоянки по адресу: Ленинградское шоссе, дом 73, а также связаться с работниками по телефонам 8-813-78-2-63-20 и 8-950-000-77-33.

Всего за 4 месяца работы комиссии, на учет было поставлено 25 автомобилей. Добавим, что утилизации подлежат бесхозные машины, а также критически пострадавшие в ДТП и разукомплектованные модели.

Ранее мы рассказали о том, что администрация Выборгского района отстаивает право на реконструкцию путепроводов.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО