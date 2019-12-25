Администрация Выборгского района отстаивает право на реконструкцию путепроводов

Претензионная работа ведётся с 2017 года.

Представители администрации Выборгского района регулярно направляют в РЖД уведомления о необходимости проведения местных путепроводов мост на Папулу через железнодорожные пути, мост в Выборгский поселок по Судостроительной улице и мост по дороге в Монрепо. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Кроме того, представители МО обращаются к сотрудникам прокуратуры и ГИБДД с просьбой принять надлежащие меры. Эти действия привели к положительным результатам: так, за 4 года претензионной работы частично был реконструирован мост на Папулу, а Зеленогорскую дистанцию пути привлекли к административной ответственности.

В конце 2017 года выборгская комиссия по организации безопасности дорожного движения привлекала все заинтересованные стороны, чтобы рассмотреть вопрос ремонта моста над железнодорожными путями по улице Кривоносова. В Северо-Западную транспортную прокуратуру отправлена жалоба. В ответ поступило обещание поведения ремонта, которое пока не было выполнено.

Наконец, после очередного уведомления, направленного 3 апреля 2018 года в филиал ОАО "РЖД", было дано обещание отремонтировать мост к июню 2018 года. Тем не менее, претензионную работу пришлось продолжить и 2 года спустя.

Ранее мы рассказали о том, что молодежь Выборга сможет присоединиться к трудовым бригадам с 22 июня.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО