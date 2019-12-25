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Молодежь Выборга сможет присоединиться к трудовым бригадам с 22 июня
Сегодня, 17:39
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Молодежь Выборга сможет присоединиться к трудовым бригадам с 22 июня

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Для участия необходимо предоставить перечень документов.

Комитет спорта, культуры и молодежной политики Выборгского района совместно с МАУ "Дом молодежи" объявила дату сбора молодежных трудовых бригад: подростки смогу поучаствовать в уборке территории, начиная с 22 июня. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

На период эпидемии участники бригад будут работать с соблюдением социальной дистанции и с использованием средств индивидуальной защиты.

Необходимые документы принимаются по предварительной записи: для ее осуществления нужно позвонить по телефону +7-952-352-33-09 или обратиться по адресу: улица Димитрова, д. 5, МАУ "Дом молодежи", 5 этаж. Учреждение работает по будним дням  с 09:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00). 

Трудовые бригады также заступят на работу по рабочим дням, с 10:00 до 14:00.

Администрация подготовила перечень документов, необходимый для участия подростков 14 лет:  

Для управления опеки и попечительства:

  1. Копия паспорта с пропиской родителя.
  2. Копия паспорта с пропиской ребенка.
  3. Копия свидетельства о рождении.
  4. Заявление от родителя и ребенка.

 

Для МАУ "Дом молодежи":

  1. Копия паспорта с пропиской.
  2. Копия ИНН.
  3. Копия СНИЛС.
  4. Выписка по карте, для рублевых переводов (только Сбербанк, "МИР").
  5. Заявление от родителя и ребенка.
  6. Медицинская справка формы "086/у.
  7. Справка о наличии (отсутствии) судимости.
  8. Справка об отсутствии наказания за употребление наркотиков.
  9. Трудовая книжка (приобретается работником самостоятельно).
  10. Справка об отсутствии контактов с заболевшими коронавирусом.

 

А также для подростков в возрасте 15-17 лет:

Для МАУ "Дом молодежи":

  1. Копия паспорта с пропиской.
  2. Копия ИНН.
  3. Копия СНИЛС.
  4. Выписка по карте, для рублевых переводов (только Сбербанк, "МИР").
  5. Заявление от родителя и ребенка.
  6. Медицинская справка формы "086/у.
  7. Справка о наличии (отсутствии) судимости.
  8. Справка об отсутствии наказания за употребление наркотиков.
  9. Трудовая книжка (приобретается работником самостоятельно).
  10. Справка об отсутствии контактов с заболевшими коронавирусом.

Образцы заявлений, и согласие на обработку персональных данных представлены в ВК-сообществе "Трудовое лето – 2020".

Ранее мы рассказали о том, что поселения Выборгского района получили средства на благоустройство.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, pixabay

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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