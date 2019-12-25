Молодежь Выборга сможет присоединиться к трудовым бригадам с 22 июня

Комитет спорта, культуры и молодежной политики Выборгского района совместно с МАУ "Дом молодежи" объявила дату сбора молодежных трудовых бригад: подростки смогу поучаствовать в уборке территории, начиная с 22 июня. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
На период эпидемии участники бригад будут работать с соблюдением социальной дистанции и с использованием средств индивидуальной защиты.
Необходимые документы принимаются по предварительной записи: для ее осуществления нужно позвонить по телефону +7-952-352-33-09 или обратиться по адресу: улица Димитрова, д. 5, МАУ "Дом молодежи", 5 этаж. Учреждение работает по будним дням с 09:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00).
Трудовые бригады также заступят на работу по рабочим дням, с 10:00 до 14:00.
Администрация подготовила перечень документов, необходимый для участия подростков 14 лет:
Для управления опеки и попечительства:
- Копия паспорта с пропиской родителя.
- Копия паспорта с пропиской ребенка.
- Копия свидетельства о рождении.
- Заявление от родителя и ребенка.
Для МАУ "Дом молодежи":
- Копия паспорта с пропиской.
- Копия ИНН.
- Копия СНИЛС.
- Выписка по карте, для рублевых переводов (только Сбербанк, "МИР").
- Заявление от родителя и ребенка.
- Медицинская справка формы "086/у.
- Справка о наличии (отсутствии) судимости.
- Справка об отсутствии наказания за употребление наркотиков.
- Трудовая книжка (приобретается работником самостоятельно).
- Справка об отсутствии контактов с заболевшими коронавирусом.
А также для подростков в возрасте 15-17 лет:
Для МАУ "Дом молодежи":
- Копия паспорта с пропиской.
- Копия ИНН.
- Копия СНИЛС.
- Выписка по карте, для рублевых переводов (только Сбербанк, "МИР").
- Заявление от родителя и ребенка.
- Медицинская справка формы "086/у.
- Справка о наличии (отсутствии) судимости.
- Справка об отсутствии наказания за употребление наркотиков.
- Трудовая книжка (приобретается работником самостоятельно).
- Справка об отсутствии контактов с заболевшими коронавирусом.
Образцы заявлений, и согласие на обработку персональных данных представлены в ВК-сообществе "Трудовое лето – 2020".
Ранее мы рассказали о том, что поселения Выборгского района получили средства на благоустройство.
Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, pixabay
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