Молодежь Выборга сможет присоединиться к трудовым бригадам с 22 июня

Для участия необходимо предоставить перечень документов.

Комитет спорта, культуры и молодежной политики Выборгского района совместно с МАУ "Дом молодежи" объявила дату сбора молодежных трудовых бригад: подростки смогу поучаствовать в уборке территории, начиная с 22 июня. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

На период эпидемии участники бригад будут работать с соблюдением социальной дистанции и с использованием средств индивидуальной защиты.

Необходимые документы принимаются по предварительной записи: для ее осуществления нужно позвонить по телефону +7-952-352-33-09 или обратиться по адресу: улица Димитрова, д. 5, МАУ "Дом молодежи", 5 этаж. Учреждение работает по будним дням с 09:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00).

Трудовые бригады также заступят на работу по рабочим дням, с 10:00 до 14:00.

Администрация подготовила перечень документов, необходимый для участия подростков 14 лет:

Для управления опеки и попечительства:

Копия паспорта с пропиской родителя. Копия паспорта с пропиской ребенка. Копия свидетельства о рождении. Заявление от родителя и ребенка.

Для МАУ "Дом молодежи":

Копия паспорта с пропиской. Копия ИНН. Копия СНИЛС. Выписка по карте, для рублевых переводов (только Сбербанк, "МИР"). Заявление от родителя и ребенка. Медицинская справка формы "086/у. Справка о наличии (отсутствии) судимости. Справка об отсутствии наказания за употребление наркотиков. Трудовая книжка (приобретается работником самостоятельно). Справка об отсутствии контактов с заболевшими коронавирусом.

А также для подростков в возрасте 15-17 лет:

Для МАУ "Дом молодежи":

Копия паспорта с пропиской. Копия ИНН. Копия СНИЛС. Выписка по карте, для рублевых переводов (только Сбербанк, "МИР"). Заявление от родителя и ребенка. Медицинская справка формы "086/у. Справка о наличии (отсутствии) судимости. Справка об отсутствии наказания за употребление наркотиков. Трудовая книжка (приобретается работником самостоятельно). Справка об отсутствии контактов с заболевшими коронавирусом.

Образцы заявлений, и согласие на обработку персональных данных представлены в ВК-сообществе "Трудовое лето – 2020".

Ранее мы рассказали о том, что поселения Выборгского района получили средства на благоустройство.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, pixabay