Поселения Выборгского района получили средства на благоустройство

Выборгский район участвует в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" на конкурсной основе. В этом году победителями стали Каменногорское и Красносельское поселения. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
Так, в поселке Михалево Каменногорского городского поселения к 2021 году появится спортивная площадка на Новой улице. Кроме того, пройдет капремонт ДК в поселке Красносельское.
Программа подразумевает и дорожное строительство: в Каменногорском поселении До 2022 года отремонтируют "Подъезд к поселку Михалево", а до 2023 года построят "Подъезд к поселку Яшино".
Первомайское, Приморское, Рощинское и Советское поселения получили средства на уничтожение борщевика. Санобработка пройдет два раза в год - весной и осенью: частично средства направлены из местной казны.
Всего правительство Ленобласти направило более 30 миллионов рублей на реализацию 29 проектов по благоустройству в регионе.
Ранее мы рассказали о том, что в парке "Монрепо" проведут водопровод.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все