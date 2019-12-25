В парке "Монрепо" проведут водопровод

Реконструкция систем водоснабжения повсеместно пройдет в микрорайоне Выборга "Петровский".

Леноблводоканал положил начало работам по обеспечению микрорайона "Петровский" в Выборге централизованным водоснабжением и водоотведением. В том числе, инженерные сети появятся и в парке "Монрепо". Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе компании.

Мероприятия проводятся в рамках программы "Россия – Юго-восточная Финляндия". Условия для подключения музея-заповедника к сетям были обеспечены год назад. Были представлены объемы для заполнения 30 кубометров воды и 49 кубометров канализационных отходов в сутки: по словам представителей "Монрепо", такие условия даже превышают потребности.

На постоянной основе микрорайон Петровский обеспечат всеми необходимыми коммуникациями к 2023 году. До этого времени было принято решение обеспечить в парке временные системы водоснабжения и канализацию. Их проведут осенью этого года.



Отметим, что проектирование водоочистных конструкций в нескольких районах Выборга началось в 2019 году по программе "Чистая вода". Кроме того, в 2020 году поселения Выборгского района обеспечат станциями очистки и обезжелезивания питьевой воды. Реконструкция канализационных очистных сооружений состоится в поселках Глебычево, Красносельское.

Ранее мы рассказали о том, что в парке "Монрепо" обустраивают топиарный сад.

Фото: Леноблводоканал