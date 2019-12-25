В парке "Монрепо" обустраивают топиарный сад

Он станет единственным подобным объектом в стране.

В выборгском парке "Монрепо" началась подготовка к созданию плодового топиарного сада. Информация об этом появилась в ВК-сообществе музея-заповедника.

Отметим, что термином "топиарий" называют искусство декоративной обрезки крон деревьев и кустарников. Всего в саду будет высажено 283 "оформленных" яблонь и груш классической формы.

По словам главного специалиста по парковой реставрации Алексея Лодыгина, объект будет создан по чертежам конца XVIII - начала XX века. В этот период здесь располагалось сразу два подобных сада.



Кроме того, специалист отметил, что топиарный сад станет единственным в современной России.

Саженцы перевезены из Германии. Сейчас, после переезда, они находятся в реанимации под контролем специалистов.

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Фото: ВКонтакте / monrepovyborg