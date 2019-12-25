К строительству сквера Победы в Выборге присоединится индивидуальный предприниматель

Он планирует благоустроить территорию между магазином и жилыми домами.

Строительство сквера Победы в Выборге снова набирает обороты. К участию в обустройстве пространства присоединился представитель малого бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Магазин, хозяин которого готов благоустроить территорию, находится недалеко от будущего сквера. На данный момент рабочие закончили земляные работы, установили каркас экспозиции фотопанно "Бессмертный полк".

Напомним, что объект возводится в рамках федерального программы "Формирование комфортной городской среды". Выбор конкретной площадки был сделан местными жителями. В голосовании приняли участие порядка 800 человек.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге проходит замена теплосетей.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО