В Выборге проходит замена теплосетей

Работы проводятся на наиболее уязвимых участках.

АО "Выборгтеплоэнерго" проводит плановые обновление выборгских теплосетей в летний период. В среду, 10 июня, стартовали работы по замене двух подземных линий трубопроводов, которые располагаются между домов № 20 и №24 по Приморскому шоссе, а также от Круговой улицы, дом №1 до улицы Гагарина, дом №41. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Программа предусматривает замену потенциально аварийных и ненадежных участков. В процессе монтажа используются стальные трубы со слоем из пенополиуретана, которые соединяются при помощи муфты. Для

Мероприятия будут проводиться до открытия Юго-Восточной котельной, расположенной на Большой Каменной улице.

















































После завершения работ, теплотрассам подвергнется нескольким гидравлическим испытаниям. Эта процедура послужит второй частью планового ремонта.

Напомним, что 4 июня в городе проверили на прочность тепловые сети Юго-Восточной котельной: испытания прошли успешно. Уязвимые места обнаружены на участках по Приморской улице, дом №31, Большой Каменной улице, дом №3, проспекту Победы, дом №33 и улице Декабриста Лунина, дом №6.

В целом, гидравлические испытания на данном объекте выявили вдвое меньше нарушений по сравнению с 2019 годом. Работники занимаются устранением повреждений и восстановлением тепловой изоляции.

Также под руководством администрации Выборгского района в рамках мероприятий заменяют теплосети по программе "Формирование комфортной городской среды": в этом году под неё попал дом №36 по Рубежное улице. Перед тем, как начать благоустройство, производится восстановление подземных инженерных коммуникаций, чтобы в дальнейшем устранить потенциальные аварии.

"Выборгтеплоэнерго" настоятельно просит местных жителей быть вести себя аккуратно при проведении работ, не подходить близко к участкам и сделать за детьми вблизи теплосетей.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО