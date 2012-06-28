Жители Соснового Бора боятся экологии как в Ачинске

Жителей Соснового Бора пугают красной пылью и экологией как в Ачинске.

Жители Соснового Бора не должны беспокоиться из-за планов строительства глиноземного завода в Ломоносовском районе. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ответ на обращение губернатора Ленобласти.

По словам Поповой, противники развития технологического суверенитета страны намеренно или нечаянно "тасуют" факты, экстраполируя ситуацию в Ачинске на новую технологию полностью закрытого производства, которая будет использоваться в Ленобласти.

Ранее сообщалось, что в Светогорске начали ликвидацию свалки площадью почти 4 га.

Видео: администрация Ленинградской области