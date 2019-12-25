В Светогорске начали ликвидацию свалки площадью почти 4 га

Специалистам предстоит обработать 394,3 тыс. куб. м. отходов.

В Выборгском районе Ленинградской области стартовала рекультивация свалки, площадь которой составляет почти 4 га. Об этом пишет spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Речь идёт о полигоне с отходами с Светогорске, который в прямом смысле отравляет жизнь 15 тыс. жителям города. Специалистам предстоит обработать 394,3 тыс. куб. м. отходов на площади 3,8 га. Завершатся работы в следующем году.

Ликвидация свалок по всей Ленобласти проходит в рамках регионального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Программа уже обеспечила рекультивацию свалки в Сосновом Бору, скоро работы пройдут в Приозерске. В случае светогорского полигона ликвидацию разделят на технический и биологический этапы.

Мы получили заключения государственной экологической экспертизы, главной государственной экспертизы, заключили контракт на производство работ, соглашение с министерством природных ресурсов РФ о получении субсидии на реализацию проекта. Анастасия Кузнецова, председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти отреставрируют усадьбу Николая Рериха.

Фото: Правительство Ленобласти