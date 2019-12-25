В Ленобласти отреставрируют усадьбу Николая Рериха

В усадьбе Николая Рериха в Изваре начнут реставрацию училищного дома с домовой церковью и амбара. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.
Объекты культурного наследия на территории музея-усадьбы имеют статус регионального значения. Проектно-сметная документация по сохранению объекта уже разработана и проходит экспертизу.
В следующем году начнутся работы по приведению в порядок фасадов главного дома. Усадьба Николая Рериха – первый музей в России, посвященный художнику. Мемориальная экспозиция находится в доме, где Николай Константинович прожил 26 лет.
Ранее сообщалось, что продолжается реставрация северной части ограды Сада Девятого Января.
Фото: администрация Ленинградской области
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