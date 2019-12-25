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В Ленобласти отреставрируют усадьбу Николая Рериха
Сегодня, 11:43
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В Ленобласти отреставрируют усадьбу Николая Рериха

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В администрации Ленобласти рассказали о начале реставрационных работ в усадьбе Николая Рериха в следующем году.

В усадьбе Николая Рериха в Изваре начнут реставрацию училищного дома с домовой церковью и амбара. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Объекты культурного наследия на территории музея-усадьбы имеют статус регионального значения. Проектно-сметная документация по сохранению объекта уже разработана и проходит экспертизу.

В следующем году начнутся работы по приведению в порядок фасадов главного дома. Усадьба Николая Рериха – первый музей в России, посвященный художнику. Мемориальная экспозиция находится в доме, где Николай Константинович прожил 26 лет.

Ранее сообщалось, что продолжается реставрация северной части ограды Сада Девятого Января.

Фото: администрация Ленинградской области

Теги: ленобласть, реставрация, усадьба
Категории: Лента новостей, Общество, Новости Ленинградской области,

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