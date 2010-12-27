Жители Пушкина увидели на проезжей части огромного серого гуся

Большой серый гусь ходил у перекрестка Леонтьевской и Магазейной улиц.

В Пушкинском районе Северной столицы по автодороге разгуливала крупная птица. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

Большой серый гусь ходил у перекрестка Леонтьевской и Магазейной улиц. Он ходил прямо по проезжей части, поэтому людям пришлось его отогнать на газон.

В комментариях пользователи предположили, что гусак убежал из расположенного той же улице кафе, где находится маленькая ферма. Жители Пушкина отметили, что и раньше видели около заведения разных домашних птиц.

В апреле Piter.TV публиковал видео, где в Китае гусь упал с дерева и сбил мотоциклистку.

Фото: ВК/ Признавашки ДТП и ЧП