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Жители Пушкина увидели на проезжей части огромного серого гуся
Сегодня, 16:41
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nastya960

Жители Пушкина увидели на проезжей части огромного серого гуся

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Большой серый гусь ходил у перекрестка Леонтьевской и Магазейной улиц.

В Пушкинском районе Северной столицы по автодороге разгуливала крупная птица. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

Большой серый гусь ходил у перекрестка Леонтьевской и Магазейной улиц. Он ходил прямо по проезжей части, поэтому людям пришлось его отогнать на газон.

В комментариях пользователи предположили, что гусак убежал из расположенного той же улице кафе, где находится маленькая ферма. Жители Пушкина отметили, что и раньше видели около заведения разных домашних птиц.

В апреле Piter.TV публиковал видео, где в Китае гусь упал с дерева и сбил мотоциклистку.
Фото: ВК/ Признавашки ДТП и ЧП

Теги: гусь, животные, пушкин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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