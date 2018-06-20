Видео: в Китае гусь упал с дерева и сбил мотоциклистку

Сейчас она находится в больнице.

В Китае мотоциклистка попала в больницу после того, как на нее с дерева упал гусь. На видео в социальных сетях обратило внимание издание Daily Mail.

Женщина ехала на своем скутере по дороге в Цяньнань-Буи-Мяоском автономном округе. В этот момент ей на голову откуда-то с неба упал гусь. Мотоциклистка не удержала равновесие, упала и ударилась головой о машину. Сейчас она находится в больнице и ее жизни ничего не угрожает.

Гусь же ходил спокойно по дороге, пока его не поймал хозяин. Птица сбежала из клетки, которая стояла на крыше здания у дороги. Владелец гуся согласился выплатить пострадавшей компенсацию.

Ранее на Piter.TV: Видео: В Монтане бобёр с деревом парализовал движение на трассе.

Фото и видео: Daily Mail.