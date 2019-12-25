Жителей Пушкина оштрафовали за нахождение на спортплощадках

Двум молодым людям выписали штраф по 2000 рублей.

Пушкинский районный суд Петербурга привлёк к административной ответственности двух молодых людей, которые нарушили режим самоизоляции. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Один из молодых людей 12 апреля находился на спортивной площадке на улице Генерала Хазова, второй – на Широкой улице. Тем самым они нарушили режим самоизоляции, который ввело администрация Петербурга.

Суд переквалифицировал действия мужчин и назначил наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей каждому.

Суды Петербурга зарегистрировали 24 материала за невыполнение региональных ограничений.

Фото: Piter.TV