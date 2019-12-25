Суды Петербурга зарегистрировали 24 материала за невыполнение региональных ограничений

Первые решения ожидаются сегодня.

Районными судами Петербурга зарегистрировано по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ 24 материала. Первые решения ожидаются сегодня. По этой статье штрафуют за невыполнение правил поведения в режиме повышенной готовности, за отступления от региональных запретов. Например, посещение площадок, парков, садов. Штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Мировым судьям Петербурга поступило 193 материала по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.19.4 КоАП РФ (неисполнение предписаний какого-либо органа, осуществляющего надзор). Штраф от 500 до 1 тысячи рублей. Возвращено 50 материалов. Рассмотрено 100 материалов.

Районными судами Северной столицы зарегистрировано еще 5 материалов по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. Это статья о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Она распространяется на тех, у кого есть предписание санитарного врача Роспотребнадзора об обязательной изоляции после возвращений из-за границы и на граждан старше 65 лет. Возвращено 10 материалов, рассмотрен 51 материал.

Ранее девушку-добровольца привлекли к суду за проход по детской площадке.

Фото: Piter.TV