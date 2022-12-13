Жителей Петербурга приглашают на праздник "День космонавтики" в Петропавловской крепости

Праздничные мероприятия пройдут 16 апреля.

Сегодня, 16 апреля, в Петропавловская крепость отмечают праздник "День космонавтики". Мероприятия пройдут в период с 11 до 18 часов дня. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре города.

Жителям города предлагают посмотреть на солнце в телескопы, запустить самодельные ракеты и послушать выступления сотрудников лётно-испытательного отдела ракетно-космической корпорации. Слушатели узнают о проектах, которыми занимаются космонавты сегодня.

Кроме того, петербуржцам расскажут историю Музея космонавтики и ракетной техники имени Валентина Глушко. Приглашенный гость мероприятия – летчик-космонавт, Герой России Юрий Усачев. Каждый желающий сможет задать ему вопросы. Также на праздник придет популяризатор астрономии и космонавтики Никита Попов.

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Фото: Телеграм / Комитет по культуре