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Стало известно, чем порадует петербуржцев погода на следующей неделе
Сегодня, 9:54
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Стало известно, чем порадует петербуржцев погода на следующей неделе

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В городе будет тепло.

На следующей неделе  в Петербурге ожидается  солнечная и облачная погода. Шансы на осадки слишком малы. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам специалиста, лишь в конце недели может пройти небольшой дождь. Воздух прогреется до +14 градусов. 

Согласитесь, уж слишком однообразна эта погода. Да, солнца много, но и много загрязнений в приземном слое, и пожарная опасность нарастает день ото дня. Дождь бы точно не помешал.

Александр Шувалов, синоптик

Ранее на Piter.tv: на Пасху в Петербурге потеплеет до +12 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: александр шувалов, осадки, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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