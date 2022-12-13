Стало известно, чем порадует петербуржцев погода на следующей неделе

В городе будет тепло.

На следующей неделе в Петербурге ожидается солнечная и облачная погода. Шансы на осадки слишком малы. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам специалиста, лишь в конце недели может пройти небольшой дождь. Воздух прогреется до +14 градусов.

Согласитесь, уж слишком однообразна эта погода. Да, солнца много, но и много загрязнений в приземном слое, и пожарная опасность нарастает день ото дня. Дождь бы точно не помешал. Александр Шувалов, синоптик

Ранее на Piter.tv: на Пасху в Петербурге потеплеет до +12 градусов.

Фото: Piter.tv