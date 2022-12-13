Стало известно, чем порадует петербуржцев погода на следующей неделе

На следующей неделе в Петербурге ожидается солнечная и облачная погода. Шансы на осадки слишком малы. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
По словам специалиста, лишь в конце недели может пройти небольшой дождь. Воздух прогреется до +14 градусов.
Согласитесь, уж слишком однообразна эта погода. Да, солнца много, но и много загрязнений в приземном слое, и пожарная опасность нарастает день ото дня. Дождь бы точно не помешал.
Александр Шувалов, синоптик
Ранее на Piter.tv: на Пасху в Петербурге потеплеет до +12 градусов.
Фото: Piter.tv
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