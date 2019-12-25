Жителей Петербурга ждут аномальные морозы

Предстоящей ночью температура воздуха в городе может опуститься до -18 градусов.

Жителей Петербурга предупредили о похолодании в ближайшие дни. Так, предстоящей ночью температура воздуха опустится до -11…-13 градусов. Местами до -18 градусов. Днем ожидается 0. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Сейчас синоптическую ситуацию в городе формирует обширный циклон, наполненный холодными воздушными массами. По данным "Яндекса", дневная и ночная температуры сейчас пониженные.

Сегодняшний день вовсе может стать самым холодным 9 марта за 55 лет. Согласно истории погодных наблюдений, в этот день бывает пасмурно. Самое холодное 9 марта выдалось в 1962 году, когда опустилось -19 градусов днем. Самое теплое 9 марта было в 2014 году – столбики термометров показали +7 градусов.

Ранее синоптик Юрий Куткевич рассказал, когда петербуржцы смогут насладиться весенним теплом.

Фото: Piter.TV