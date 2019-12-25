Синоптик Юрий Куткевич рассказал, когда петербуржцы смогут насладиться весенним теплом

По словам специалиста, самыми холодными днями на этой неделе станут 9 и 10 марта.

Петербуржцам стало известно, когда в город придет тепло. Из-за антициклона в Северной столице можно наблюдать морозы и редкие снегопады. Но скоро погода нормализуется. Об этом сообщил синоптик Юрий Куткевич "Невским Новостям".

По словам специалиста, самыми холодными днями на этой неделе станут 9 и 10 марта. Ночью похолодает до -12...-14 градусов. В Ленобласти мороз ударит до -25 градусов. Днем столбики термометров покажут -5...-6 градусов. Порой жители города будут видеть на небо солнце.

С 11 марта в Петербурге начнется потепление. Воздух прогреется до +2 градусов. Осадков и сильного ветра не будет. Солнце будет греть макушки горожан. К выходным столбики термометров покажут +5...+7 градусов.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти 9 марта будет снежно и морозно.

Фото: Piter.tv