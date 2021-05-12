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В Ленобласти 9 марта будет снежно и морозно
Сегодня, 15:46
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В Ленобласти 9 марта будет снежно и морозно

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Жителей порадует солнце.

В среду, 9 марта, синоптики обещают похолодание в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В начале ночи в Ленобласти ожидается небольшой снег. К утру осадков быть не должно. Погода будет облачной, но временами местные смогут наблюдать мартовское солнце. Подует восточный, юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Столбики термометров в темное время суток покажут -13...-18 градусов. Утром немного потеплеет, температура воздуха составит -1...-6 градусов. Дороги покроются льдом.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти упал легкомоторный самолет, есть погибшие.

Фото: Pexels

Теги: 9 марта, весна, мороз, мчс, погода, природа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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