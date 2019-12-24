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Петербуржцев предупредили о плановых учениях МЧС
Сегодня, 12:13
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smirenny

Петербуржцев предупредили о плановых учениях МЧС

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Специалисты отработали действия по ликвидации чрезвычайного происшествия на Исаакиевской площади.

В понедельник, 17 мая, в Петербурге прошло крупное учение экстренных служб Пресс-служба регионального управления МЧС предупреждает горожан и просит сохранять спокойствие. 

Плановые учения районных подразделений экстренных служб прошли сегодня в 11 утра во Всероссийском институте растениеводства имени Вавилова на Исаакиевской площади. Там специалисты отработали действия по ликвидации чрезвычайного происшествия на Исаакиевской площади. 

Завтра, 18 мая, в 10:00 в Санкт-Петербургском политехническом университете пройдут антитеррористические учения. По сценарию на территорию спортивного комплекса вуза проникнет группа злоумышленников. 

Горожан также просят не пугаться скопления спецмашин и людей в форме.

Ранее мы писали, что в Ленобласти пройдут большие учения добровольцев-спасателей.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс петербург, учения мчс
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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