Петербуржцев предупредили о плановых учениях МЧС

Специалисты отработали действия по ликвидации чрезвычайного происшествия на Исаакиевской площади.

В понедельник, 17 мая, в Петербурге прошло крупное учение экстренных служб Пресс-служба регионального управления МЧС предупреждает горожан и просит сохранять спокойствие.

Плановые учения районных подразделений экстренных служб прошли сегодня в 11 утра во Всероссийском институте растениеводства имени Вавилова на Исаакиевской площади. Там специалисты отработали действия по ликвидации чрезвычайного происшествия на Исаакиевской площади.

Завтра, 18 мая, в 10:00 в Санкт-Петербургском политехническом университете пройдут антитеррористические учения. По сценарию на территорию спортивного комплекса вуза проникнет группа злоумышленников.

Горожан также просят не пугаться скопления спецмашин и людей в форме.

Ранее мы писали, что в Ленобласти пройдут большие учения добровольцев-спасателей.

Фото: Piter.tv