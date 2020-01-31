В Ленобласти пройдут большие учения добровольцев-спасателей

Учения поисковиков-спасателей состоятся летом

Петербургская региональная общественная организация "Объединение добровольных спасателей "Экстремум" сообщило о подготовке Учений, которые будут проводиться в Ленинградской области с 12 по 13 июня. Место проведения организаторы пока не называют, обещая сделать это по традиции в последний момент. На данном этапе проводятся организационные работы, а готовящиеся к участию команды продолжают свою предсезонную подготовку. Желающие поучаствовать в мероприятии в качестве статиста могут заполнить специальные анкеты и исполнить во время Учений различные роли пострадавших. В анкете, размещенной в сообществе "Экстремума" в соцсети ВКонтакте, необходимо указать свои личные данные и ответить на ряд вопросов, в том числе - о возможных фобиях, связанных с высотой, темнотой, насекомыми, животными, замкнутыми пространствами и так далее.

Организаторы Учений расказывают, что статистов весьма правдоподобно гримируют и помещают в экстремальные условия, близкие к реальным.

Вечером 5 мая спасатели "Экстремума" нашли пожилую женщину, заблудившуюся в лесу в Кировском районе. Пенсионерку искали на протяжении трех дней.

С 2008 года "Экстремум" функционирует как профессиональная служба, основное отличие которой от МЧС заключается в истониках финансирования. На Учениях будут отработаны все виды спасательных работ и способы противодействия факторам, угрожающим жизни и здоровью человека.

Фото: ЭКСТРЕМУМ, объединение добровольных спасателей в соцсети ВКонтакте