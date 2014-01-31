Петербуржцев предупредили о грозе и ливне вечером

Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.

В пятницу, 13 августа, главное управление МЧС России по Петербургу предупредило горожан об ухудшении погоды в вечерние часы.

Так, по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ожидается гроза с ливневым дождем. Температура воздуха в городе составит +21…+23 градусов, а скорость ветра поднимется до 10 метров в секунду.

Спасатели уточняют, что во время грозы, а именно ударов молнии, следует держаться подальше от электропроводки, молниеотводов, водостоков с крыш, антеннам, также не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

Напомним, что в субботу в Петербурге ожидается небольшой дождь и +21 градус.

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