Петербуржцев предупредили о грозе и ливне вечером

В пятницу, 13 августа, главное управление МЧС России по Петербургу предупредило горожан об ухудшении погоды в вечерние часы.
Так, по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ожидается гроза с ливневым дождем. Температура воздуха в городе составит +21…+23 градусов, а скорость ветра поднимется до 10 метров в секунду.
Спасатели уточняют, что во время грозы, а именно ударов молнии, следует держаться подальше от электропроводки, молниеотводов, водостоков с крыш, антеннам, также не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.
Напомним, что в субботу в Петербурге ожидается небольшой дождь и +21 градус.
Фото: Pexels
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