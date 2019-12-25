В субботу в Петербурге ожидается небольшой дождь и +21 градус

В субботу, 14 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Утром пройдет небольшой дождь, днем – умеренный. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Предстоящей ночью температура воздуха составит +14…+16 градусов. Днем в городе потеплеет до +19…+21 градусов. Ветер подует с юго-запада, юга умеренный. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем понижаться.
Ранее мы писали, что в Ленобласти в выходные пройдут ливни и грозы.
Фото: pexels.com
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