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В субботу в Петербурге ожидается небольшой дождь и +21 градус
Сегодня, 15:42
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В субботу в Петербурге ожидается небольшой дождь и +21 градус

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Температура воздуха ночью составит +14…+16 градусов.

В субботу, 14 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Утром пройдет небольшой дождь, днем – умеренный. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью температура воздуха составит +14…+16 градусов. Днем в городе потеплеет до +19…+21 градусов. Ветер подует с юго-запада, юга умеренный. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем понижаться.

Ранее мы писали, что в Ленобласти в выходные пройдут ливни и грозы.

Фото: pexels.com

Теги: погода спб, синоптики
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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