В Ленобласти в выходные пройдут ливни и грозы

В связи с этим повышается вероятность происшествий.

В ближайшие дни в Ленинградской области ожидаются ливни и грозы. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В субботу, 14 августа, в большинстве районов пройдут грозы и ливни, а в воскресенье в прибрежных районах стоит ожидать порывов ветра до 15-17 м/с.

Такая гидрометеорологическая обстановка повышает вероятность ДТП, происшествий на воде и железной дороге. Граждан просят по возможности оставаться дома и закрыть все окна. Полную инструкцию можно прочитать на сайте МЧС.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в "зеленой" и "желтой" коронавирусных зонах Ленобласти планируют ослабить ограничения.

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