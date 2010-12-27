В воскресенье Петербург окутает густой туман

Сотрудники МЧС предупреждают автомобилистов о повышенном уровне опасности на дорогах.

В воскресенье, 4 ноября, в Петербурге ожидается густой туман. Об этом сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".



Специалисты просят автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах. Из-за тумана и мороси видимость на проезжей части будет недостаточной. Находясь в такое время за рулем, следует строго соблюдать дистанцию. Рекомендуется включать противотуманные фары.



По словам синоптиков, в ночь с 3 на 4 ноября температура воздуха будет колебаться около 2-4 °С. Днем потеплеет до 6-8 °С.

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