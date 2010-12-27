Смольный не разрешил КПРФ проводить традиционный митинг в честь Октябрьской революции

В Комитете по вопросам законности коммунистам предложили пять альтернативных мест для проведения акции.

Администрация Санкт-Петербурга запретила Коммунистической партии РФ проводить митинг в честь 101-й годовщины Октябрьской революции на улицах города. Мероприятие намечено на 7 ноября.



В Комитете по вопросам законности отметили, что шествие может создать неудобства петербуржцам в связи с напряженном пешеходном и автомобильном трафиком и проведении ремонтных работ. Тем не менее, в ведомстве совсем не против акции КПРФ, поэтому представителям партии представили пять мест для проведения митинга: Удельный парк, Полюстровский парк, Сад 30-летия Октября, Южно-Приморский парк и Актовый зал Смольного. В комитете подметили, что любые акции, которые будут проходить не в указанных местах, будут "являться нарушением действующего законодательства", а это неминуемо приведет к вмешательству со стороны правоохранительных органов.



Напомним, что ранее КПРФ обратились в Смольный с просьбой согласовать традиционное для коммунистов шествие от Финляндского вокзала по набережной к крейсеру "Аврора" и митинг у корабля.

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Фото: Piter.tv