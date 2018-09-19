Петербуржцев оштрафовали на 20 млн рублей за неправильное обращение с отходами

В 2018 году к ответственности привлекли 403 человека.

В 2018 году 403 петербуржцев оштрафовали за неправильное обращение с отходами. В общей сложности было выписано штрафов на 20 млн 397 тысяч рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Александр Кучаев.

На территории Петербурга мы добились того, что лица, которые допускают нарушения в области обращения с отходами, несут не только административную ответственность, но и уголовную. Александр Кучаев

Борьбу с несанкционированными свалками ведут члены подведомственной комитету рабочей группы. Они следят за соблюдением регионального законодательства и проводят рейды по городу.

Ранее мы писали, что назван район Петербурга с самым грязным воздухом.

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