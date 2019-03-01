Полиция задержала петербуржца, который выбрасывал химические отходы на дачном участке

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудники экономической полиции задержали подозреваемого в нарушении правил обращения с опасными веществами.
Факт незаконного размещения отходов был обнаружен в деревне Старая Всеволожского района. Мужчина выбрасывал химические вещества на участке, расположенном на Колхозной улице. Действия злоумышленника в итоге привели к загрязнению окружающей среды.
По материалам, собранным полицейскими, возбуждено уголовное дело по ст. 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).
Ранее мы сообщили, что в Ленобласти дачница обнаружила скелет пропавшего пенсионера.
Фото: Piter.tv
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