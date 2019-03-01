Полиция задержала петербуржца, который выбрасывал химические отходы на дачном участке

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудники экономической полиции задержали подозреваемого в нарушении правил обращения с опасными веществами.

Факт незаконного размещения отходов был обнаружен в деревне Старая Всеволожского района. Мужчина выбрасывал химические вещества на участке, расположенном на Колхозной улице. Действия злоумышленника в итоге привели к загрязнению окружающей среды.

По материалам, собранным полицейскими, возбуждено уголовное дело по ст. 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти дачница обнаружила скелет пропавшего пенсионера.

Фото: Piter.tv