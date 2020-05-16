Утвержден перечень самых "грязных" предприятий России

Часть предприятий уже начали модернизировать.

Минприроды РФ утвердило перечень самых "грязных" предприятий страны. В списке оказались 487 объектов. Об этом ТАСС рассказал глава ведомства Александр Козлов.

Сейчас в нашем распоряжении есть перечни опасных или, как мы их называем, приоритетных загрязняющих веществ, которые надо устранять прежде всего. Александр Козлов, глава Минприроды России

Козлов отметил, что часть предприятий уже начали модернизировать производство. Было заключено 33 соглашения на 495,7 млрд рублей. По словам министра, уже более половины от этой суммы потратили на мероприятия по снижению выбросов.

Козлов подчеркнул, что в раках нацпроекта по итогам этого года необходимо достичь снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 4%.

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