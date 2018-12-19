Петербуржец снял видео и подставил строительную компанию

Мужчина запечатлел факт загрязнения акватории Обводного канала.

Росприроднадзор по Северо-Западному федеральному округу выписал штраф петербуржской компании ООО "СК Орион плюс", чьи рабочие сливали сточные воды в Обводный канал. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

Как стало известно, о нарушении сотрудники Росприроднадзора узнали из видеоролика местного жителя. Мужчина снял на видео, как реконструкторы стен набережной в районе Шлиссельбургского моста сливают в акваторию канала белую жидкость.

По факту нарушения была организована проверка, в ходе которой нарушитель был привлечен к административной ответственности и оштрафован. Известно, что компания выполняет работы на основании государственного контракта.



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