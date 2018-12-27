Главный синоптик Колесов рассказал о весенней погоде в Петербурге

Март выдастся теплее, чем привыкли петербуржцы.

Главный синоптик Петербурга рассказал о том, чего ждать горожанам от погоды этой весной. По информации от специалиста, первая декада марта будет наполнена снежными днями.

Также представитель регионального Гидрометцентра напомнил, что прошедшая зима не поставила рекордов ни по морозам, ни по высоте снежного покрова, ни по количеству выпавших осадков. Чемпионом по данным показателям остается 2011 год.

В целом за январь осадков выпало 188 процентов от привычной нормы, в феврале зафиксировано понижение. Ранее бывший губернатор Петербурга георгий Полтавченко заявил о том, что в сезон 2018/2019 годов город пережил "стихийное бедствие" из-за зимних осадков.

С точки зрения метеорологии бедствия не случилось. Но думаю, что бывшего губернатора поддержат все жители Петербурга, потому что на самом деле стихийное бедствие было. Другое дело, что оно было не природное прокомментировал слова экс-главы Северной столицы Колесов

Спикер добавил, что на первых весенних выходных температура будет повышаться, ночью возможно понижение до минус 13 градусов по Цельсию на территории Ленобласти и в пригородах.

Днём будет около ноля. Суточный ход очень значительный. Это признаки весны. Ночью – мороз. Днём – солнце. То, что сейчас происходило, когда дождик ночью и днём тепло, это, скорее, обычное зимнее потепление, которое у нас бывает в ноябре-декабре. А когда солнышко светит и мороз отступает – это уже настоящий признак весны. резюмировал эксперт

Напомним, что общий прогноз на март говорит о том, что месяц выдастся теплее, чем обычно в Петербурге. Это станет заметно ближе ко второй половине марта.

Ранее Piter.tv писал о том, что по Караванной утром забил фонтан: движение транспорта ограничили.

Фото: Piter.tv