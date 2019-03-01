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По Караванной утром забил фонтан: движение транспорта ограничили

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Ремонт на сети завершится к пяти вечера.

В Центральном районе Петербурга утром первого марта аварийные службы ограничили движение по Караванной улице. Сотрудникам "Теплосети" пришлось занять проезжую часть из-за ликвидации прорыва трубопровода. По информации от очевидцев, дефект возник на конструкции около первого дома.

Проблему заметили местные жители около половины четвертого утра. Планируется, что ремонт инженерной сети завершится к 17 часам. В зоне работ - 13 зданий. Однако, горячее водоснабжение домам не отключали.

Напомним, что генерал Плугин стал новым главой МВД по Петербургу.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Теги: караванная улица, коммунальная авария, прорыв трубы, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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