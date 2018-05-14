Генерал Плугин стал новым главой МВД по Петербургу

Данный указ дал Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении в Петербург нового управляющего правоохранительными органами города. Должность начальника МВД получил генерал-майор Роман Плугин. Официальные документы подписаны в Кремле днем 28 февраля.

Назначить генерал-майора полиции Плугина Романа Юрьевича начальником ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, освободив от занимаемой должности говорится в постановлении

Отметим, что Плугин с декабря 2013 года занимает пост в руководящем составе полиции по Южному административному округу столицы. До этого офицер являлся начальником отдела спецопераций ГУСБ МВД России. Генерал-майор родился в Ставрополе. Он закончил академию госслужбы при президенте. В марте ему исполнится 44 года. За работу был награжден медалями "За доблесть в службе" и "За боевой содружество".

Фото: Piter.tv