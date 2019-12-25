В Ленобласти дачница обнаружила скелет пропавшего пенсионера

Мужчина числился как без вести пропавший с сентября 2011 года.

В субботу, 1 мая, жительница Петербурга обнаружила на дачном участке скелет. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Пожилая женщина обратилась полицию около 8 вечера. Она сообщила, что ранее решила привести в порядок дачный участок в садоводстве "Рассвет-1" жилмассива Мшинское. В процессе уборки она наткнулась на истлевшие останки в человеческой одежде.

Прибывшие полицейские нашли в одном из карманов старой одежды чудом сохранившиеся документы на имя жителя Петергофа 1934 года рождения. Выяснилось, что пенсионер числился как без вести пропавший с сентября 2011 года.

Останки были направлены в морг. Причина смерти мужчины на данный момент выясняется.

Ранее мы писали, что на болоте в Ленобласти нашли скелет пропавшего в Петербурге студента-медика.

Фото: Pixabay