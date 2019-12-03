  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На болоте в Ленобласти нашли скелет пропавшего в Петербурге студента-медика
Сегодня, 10:04
226
nastya960

На болоте в Ленобласти нашли скелет пропавшего в Петербурге студента-медика

0 0

Тело объели животные.

Волонтеры "Лизы Алерт", которые больше двух месяцев прочесывали Всеволожский район Ленобласти в поисках пропавшего студента петербургского медвуза, наткнулись на останки мужчины. Судя по найденным при нем документам это пропавший 22-летний студент. Об этом стало известно Piter.TV.

Накануне волонтеры сообщили полиции, что в метрах восьмистах в сторону болота (недалеко от поселка Ново-Токсово) они нашли скелет в остатках одежды. Тело до костей объели животные, лица нет. В карманах была найдена банковская карта на имя 22-летнего студента Сергея П.

Останки передали судмедэкспертам.  

Фото: pixabay 

Теги: лиза алерт, нашли тело
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии