На болоте в Ленобласти нашли скелет пропавшего в Петербурге студента-медика

Тело объели животные.

Волонтеры "Лизы Алерт", которые больше двух месяцев прочесывали Всеволожский район Ленобласти в поисках пропавшего студента петербургского медвуза, наткнулись на останки мужчины. Судя по найденным при нем документам это пропавший 22-летний студент. Об этом стало известно Piter.TV.

Накануне волонтеры сообщили полиции, что в метрах восьмистах в сторону болота (недалеко от поселка Ново-Токсово) они нашли скелет в остатках одежды. Тело до костей объели животные, лица нет. В карманах была найдена банковская карта на имя 22-летнего студента Сергея П.

Останки передали судмедэкспертам.

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