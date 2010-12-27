Назван район Петербурга с самым грязным воздухом

За состоянием воздуха в городе следят девять постов.

За последние пять лет в Петербурге снизился уровень загрязнения воздуха. Об этом заявила 14 февраля начальник центра мониторинга окружающей среды Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анастасия Луковская.

По словам специалиста, за состоянием воздуха в городе следят девять постов. К слову, в прошлом году они не зафиксировали сильных загрязнений.

При этом из всех районов Петербурга самый грязный воздух наблюдается в Центральном районе. В остальных уровень загрязнения атмосферы держится на низком уровне.

Ранее мы писали, что названы районы Петербурга, в которых чаще всего прорывает трубы.

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