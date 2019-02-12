Названы районы Петербурга, в которых чаще всего прорывает трубы

С начала отопительного сезона в городе на Неве произошло почти 2000 коммунальных аварий.

Специалисты назвали районы Петербурга, в которых чаще всего прорывает трубы. Лидерами по аварийности стали Колпинский и Пушкинский районы. Об этом сообщили на заседании городской межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона.

По словам экспертов, с начала отопительного сезона в городе на Неве произошло 1900 протечек на теплосетях, подведомственных ГУП "ТЭК" и их число продолжает расти. При этом в "Петербургтеплоэнерго" отметили, что на подконтрольных им трубах число дефектов снижается.

В настоящий момент в Петербурге работает 146 аварийных бригад, 60 единиц техники выходят на смену ежедневно. Среднее время устранения дефектов сократилось до 35 минут.

Ранее мы писали, что в Петербурге поставлен новый абсолютный рекорд по приему снега.

Видео: Piter.TV