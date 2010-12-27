В Петербурге поставлен новый абсолютный рекорд по приему снега

"Водоканал" рассказал о новом рекорде, поставленном в Северной столице.

Снегоплавильные отделения петербурга приняли рекордные 2 500 000 кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал". Этот рекорд по приему зимних осадков с 2012 года. Близко по объему снежных масс северная столица приближалась в 2018 году: тогда показатель достиг всего 2 227 081 кубометров осадков.

Зимой 2019 года на территории города на неве работает 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных центров. Отделения функционируют в усиленном режиме из-за обрушившегося снегопада. На выгрузку осадков у грузовиков уходит не более трех минут. Измельчение проводится настолько тщательно, чтобы специалисты имели возможность растворять снег через систему водоотведения.

Напомним, что телефонный террорист из Петербурга получил три года условно.

Фото: Piter.tv