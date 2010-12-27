Телефонный террорист из Петербурга получил три года условно

Петербургский городской суд вынес приговор "телефонному террористу", который сообщил в полицию о "минировании" здания по Московскому проспекту. Оперативникам пришлось выезжать на ложный вызов в администрацию района. Представители закона сочли, что злоумышленнику хватит и условного наказания в три года.

Напомним, что преступление совершено 3 октября 2018 года.Нетрезвый местный житель около 9 часов утра позвонил в экстренную службу с данными о взрывчатых устройствах. Несмотря на то, что юморист вынул из мобильного устройства сим-карту, обнаружить его не составило для оперативников труда. Подсудимый вину признал.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Смольном назвали "болевые точки" Петербурга.

Фото: Piter.tv