В Смольном назвали "болевые точки" Петербурга

За отдельными сферами в городе будет особый контроль.

В Смольном чиновники обсудили наиболее животрепещущие проблемы Санкт-Петербурга, которыми в первую очередь следует заняться специалистам. Руководство Правительства обратило внимание прокуратуры на сферу энергетики, транспортной инфраструктуры и ЖКХ, социальному направлению и строительству. Экспертов попросили проследить за эффективным расходованием бюджетных средств.

Также в рамках заседания обсуждалась защита от "антиправовой свалки". Представители власти отметили, что надзорные ведомства должны обеспечить порядок на время выборов губернатора города и местного самоуправления.

Напомним, что "Метрострой" объяснил выход рабочих к Смольному.

Фото: Piter.tv