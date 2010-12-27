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В Смольном назвали "болевые точки" Петербурга
Вчера, 12:40
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lesjasap

В Смольном назвали "болевые точки" Петербурга

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За отдельными сферами в городе будет особый контроль.

В Смольном чиновники обсудили наиболее животрепещущие проблемы Санкт-Петербурга, которыми в первую очередь следует заняться специалистам. Руководство Правительства обратило внимание прокуратуры на сферу энергетики, транспортной инфраструктуры и ЖКХ, социальному направлению и строительству. Экспертов попросили проследить за эффективным расходованием бюджетных средств.

Также в рамках заседания обсуждалась защита от "антиправовой свалки". Представители власти отметили, что надзорные ведомства должны обеспечить порядок на время выборов губернатора города и местного самоуправления.

Напомним, что "Метрострой" объяснил выход рабочих к Смольному.

Фото: Piter.tv

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Теги: болевые точки, прокуратура, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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