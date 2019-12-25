Жителей Петербурга и Ленобласти предупредили о мошенниках, торгующих "лекарствами" от коронавируса

Городская служба МЧС будет отправлять петербуржцам смс-напоминания.

Петербургская служба МЧС предупредила петербуржцев и жителей Ленобласти о возможных визитах мошенников, которые учащаются в период самоизоляции. Пресс-служба МЧС сообщила, что начнет рассылку соответствующих напоминаний всем горожанам.

Отмечается, что мошенники звонят петербуржцам или стучат к ним в дверь с предложением заменить бытовое оборудование, сочиняют истории про попавших в беду родственников, говорят о пересчете пенсии, обмене денег или о лекарствах против коронавируса. Также горожанам необходимо по-прежнему соблюдать режим самоизоляции, напоминать об этом периодически будут системы централизованного оповещения.

Ранее мы рассказывали, как лжебанкир обманул пожилую петербурженку на 200 тысяч рублей.

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