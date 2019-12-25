Лжебанкир обманул пожилую петербурженку на 200 тысяч рублей

Мужчина призвал срочно перечислить деньги на особый номер, чтобы сохранить их от хищения.

В четверг, 19 марта, в полицию обратилась 65-летняя петербурженка, которая сообщила, что стала жертвой мошенника. Об этом Piter.TV стало известно из источника в правоохранительных органах.

Как выяснилось, около полудня женщине позвонил неизвестный мужчина и представила сотрудником банковской службы безопасности. Собеседник заявил, что с банковского счета пенсионерки прямо сейчас пытаются похитить деньги, поэтому петербурженке нужно срочно перевести деньги на указанный мужчиной номер телефона. Женщина поспешила в отделение банка, сняла 200 тысяч рублей и перевела сумму на продиктованный собеседником номер через банкомат банка "Тинькофф". Больше своих денег пенсионерка не видела.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что нечестного петербуржца осудят за фиктивную покупку аудио-гарнитуры, машинных дисков и колес.

Фото: pixabay