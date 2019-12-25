Нечестного петербуржца осудят за фиктивную покупку аудио-гарнитуры, машинных дисков и колес

Дело направлено в Невский районный суд.

Прокуратура Невского района утвердила обвинение в отношении петербуржца, обманом похитившего чужое имущество. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 19 марта.

Как считает следствие, мужчина нашел на портале объявлений "Юла" продажу аудио-гарнитуры, договорился с владельцем техники о встрече, соврав, что хочет купить гарнитуру. После встречи злоумышленник сделал вид, что перечислил деньги со своего электронного кошелька на банковский счет продавца, и получил комплект техники.

Похожим образом мужчина похитил четыре покрышки "Nokian" и диски "Porsche Techno Sport" через сайт "Авито", чем причинил потерпевшим ущерб на общую сумму порядка 90 тысяч рублей.

Дело направлено для рассмотрения по существу в Невский районный суд.

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