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Петербургские чиновники хотят информировать горожан о льготах
Сегодня, 17:27
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IRINA_CHALKINA

Петербургские чиновники хотят информировать горожан о льготах

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Законопроект уже внесен на рассмотрение.

В пятницу, 18 октября, стало известно, что петербургские чиновники хотят информировать о положенных им льготах. Законопроект уже внесен на рассмотрение в Законодательное собрание.

С соответствующим заявлением выступили парламентарии Денис Четырбок, Елена Киселёва и Дмитрий Тугов. 

Городской Социальный кодекс Петербурга предусматривает свыше ста льгот для различных категорий граждан, но значительная часть людей, которые могут на них претендовать, об этом попросту не знают

сказано в сообщении

Каким образом жителей города на Неве оповестят о льготах предстоит решить правительству. 

Ранее мы сообщали о том, что Путин подписал указ о создании "Военно-строительной компании".

Фото:pixabay

Теги: закс, льготы спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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