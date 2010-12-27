Петербургские чиновники хотят информировать горожан о льготах

Законопроект уже внесен на рассмотрение.

В пятницу, 18 октября, стало известно, что петербургские чиновники хотят информировать о положенных им льготах. Законопроект уже внесен на рассмотрение в Законодательное собрание.

С соответствующим заявлением выступили парламентарии Денис Четырбок, Елена Киселёва и Дмитрий Тугов.

Городской Социальный кодекс Петербурга предусматривает свыше ста льгот для различных категорий граждан, но значительная часть людей, которые могут на них претендовать, об этом попросту не знают сказано в сообщении

Каким образом жителей города на Неве оповестят о льготах предстоит решить правительству.

Ранее мы сообщали о том, что Путин подписал указ о создании "Военно-строительной компании".

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