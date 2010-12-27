Функции и полномочия учредителя будут возложены на Министерство обороны РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Военно-строительной компании" в Москве. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

Функции и полномочия учредителя будут возложены на Министерство обороны РФ. Правительство будет осуществлять порядок выполнения этих полномочий.

Основной задачей компании станет оказание услуг по подготовке документации по планировке территории для размещения объектов военной и социальной инфраструктуры. Созданная компания будет выполнять гособоронзаказ, а также реализовывать госпрограммы и ФЦП.

Ранее Горбачев рассказал о своем обращении к Путину.

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