Жителей Мурино попросили остаться дома с помощью красочной проекции

Сайд-шоу траслировалось для соседей.

Вечером среды, 15 апреля, на стене дома 34 на улице Шоссе в Муринских Лавриках показали забавную анимацию, призывающую остаться дома. Видео и фотографии появились в ВК-сообществе "Девяткино LIVE | Мурино".





Прожектор установили прямо под зданием. Помимо призыва не выхолодит из квартиры, жители микрорайона могли наблюдать позитивные лозунги (например, "Думай о море") и признания в любви в течение нескольких часов.

Ранее мы рассказали о том, что две женщины занялись добровольной уборкой мусора в Буграх.

Фото и видео: ВКонтакте / 9kino.live, urseelentum